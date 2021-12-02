Россия ввела карантин для прибывающих из ЮАР и граничащих с ней стран

Россия с сегодняшнего дня ввела двухнедельный карантин для тех, кто возвращается из ЮАР и граничащих с ней стран. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире радио "Комсомольская правда".

По данным Ростуризма и МИД РФ, в ЮАР сейчас находится несколько сотен россиян, добавила она.

Ранее Роспотребнадзор принял решение ограничить срок действия ПЦР-тестов на коронавирус из-за особенностей разновидности вируса под названием "омикрон".

Предполагается, что омикрон-штамм возник в ЮАР, откуда уже начал попадать в Европу и другие части света.