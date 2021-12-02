В Тюмени оставили в силе приговор экс-сотруднику ГИБДД за "пьяную езду"

Тюменский областной суд оставил в силе приговор экс-сотруднику ГИБДД Антону Лапину, в сентябре 2021 года осужденному Центральным районным судом за "пьяную езду", сообщили Накануне.RU в пресс-службе объединенной судебной системы Тюменской области.

Ночью 26 июня текущего года Лапин сел пьяным за руль автомобиля "Toyota Camry". Двигаясь по улице Республики в направлении моста "Влюбленных", он не справился с управлением и врезался в опору освещения. От удара машина оказалась на полосе встречного движения, где произошло столкновение с "Kia Rio", после чего вылетела на тротуар и врезалась в прохожего. В результате аварии причинен тяжкий вред здоровью пассажира иномарки и пешеходу.

Во время расследования дела обвиняемый признал свою вину. Принес извинения потерпевшим, компенсировал моральный вред.

Суд назначил ему полтора года лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок два года. Однако подсудимый счел приговор слишком суровым и попытался его обжаловать.