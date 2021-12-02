Взрыв на шахте "Листвяжной" произошел в подготовительном забое – Ростехнадзор

Следственная группа рассматривает несколько версий произошедшего на шахте "Листвяжная", но основная из них – взрыв газо-метанной смеси, который произошел в подготовительном забое, сообщил на совещании у президента глава Ростехнадзора Александр Трембицкий.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев сообщил, что надзорные органы после взрыва начали проверки, сейчас уже проверены все угольные шахты региона, идет проверка разрезов. По словам главы региона, было выявлено более 600 нарушений в шахтах, но все они устраняются на месте, не требуют предписаний о приостановке работы шахты.

Президент же пригрозил всем ответственным ответственностью: "Шахтерский труд, как известно, связан с повышенной опасностью. Вместе с тем недопустимо злоупотреблять, эксплуатировать мужество людей, которые спускаются в шахты, их жизнь, здоровье должны быть защищены. Это персональная ответственность всех, кто участвует в организации производства: и руководителей предприятий, и представителей контрольно-надзорных органов, и собственников. С тех, кто в погоне за прибылью или по каким-то другим причинам игнорирует, пренебрегает безопасностью людей, подвергает их смертельному риску, нужно спрашивать по закону, жестко".