Семьи погибших и пострадавшие на шахте "Листвяжной" получат 40 квартир - Цивилев

В Кузбассе уже идут выплаты компенсаций семьям погибших и пострадавшим при взрыве на шахте "Листвяжной", сообщил сегодня на совещании у президента губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

По его словам, удалось преодолеть бюрократическую препону – поначалу выплаты не могли начать, так как тела некоторых горняков еще не подняты на поверхность и нет свидетельств о смерти. Подтвердить их смерть пришлось через суд, однако четыре семьи пока отказываются подписывать документы, хотят сначала увидеть тела родственников.

Также банки начали погашать кредиты, числящиеся за погибшими, первым это сделал Сбербанк. Также Сбер перечислил 30 млн руб. на счет Красного Креста, открытый в помощь семьям погибших и пострадавшим. В целом на этом счете сейчас 62 млн руб. Цивилев сообщил, что родственники погибших горняков и пострадавшие будут обеспечены жильем – всего им будет выдано более 40 квартир.

Президент России Владимир Путин потребовал в решении всех "бытовых вопросов" обойтись "без всяких формальностей". "Вопросов житейских много. И много тонкостей. И браки гражданские, и обучение детей, и кредиты", - пояснил президент.