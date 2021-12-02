02 Декабря 2021
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
Вадим Шувалов, Дмитрий Кощенко (2021) | Фото: Администрация Нижневартовска

В Нижневартовске благоустроят территорию озера Комсомольское

Власти Нижневартовска в ближайшее время заключат контракт с подрядной организацией на создание эскиза и формирование технического задания по благоустройству излюбленной зоны отдыха – озера Комсомольского. Об этом на встрече с депутатом Госдумы Вадимом Шуваловым рассказал исполняющий обязанности главы города Дмитрий Кощенко, сообщили Накануне.RU в мэрии.
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"В настоящий момент разрабатывается концепция прилегающей территории к озеру Комсомольское с предварительным сметным расчётом. Эти документы будут представлены инвесторам с целью их дальнейшей реализации. Данная территория действительно является местом притяжения вартовчан, но сейчас не отвечает запросам граждан. Надеемся создать здесь зону отдыха для всех возрастов", – сообщил Дмитрий Кощенко.

Во время встречи Шувалов напомнил, что данное предложение, внесённое на "Карту развития Югры", после состоявшихся летом серий стратегических сессий было одним из десятков инициативных проектов. В них приняли участие активисты-общественники, неравнодушные граждане, которые представляли свои инициативы по улучшению жизни югорчан.

"Всего от жителей округа на "Карту развития Югры" добавлены 534 проекта. Представители Нижневартовска были активны. Внесли 16 проектов, в том числе по благоустройству Комсомольского озера и проезда Заозерный. Все эти предложения легли в основу "народной программы" и отражают истинные запросы граждан", – подчеркнул Вадим Шувалов.

Вадим Шувалов, Дмитрий Кощенко(2021)|Фото: Администрация Нижневартовска

Он также отметил, что необходимо взвешенно подходить к реализации предложенных проектов и использовать всевозможные источники финансирования для их воплощения.

Карта развития, озеро Комсомольское, Нижневартовск(2021)|Фото: vk.com/shtabugra

Карта развития, озеро Комсомольское, Нижневартовск(2021)|Фото: vk.com/shtabugra

Карта развития, озеро Комсомольское, Нижневартовск(2021)|Фото: vk.com/shtabugra

Теги: Озеро Комсомольское, реконструкция, Вадим Шувалов, Дмитрий Кощенко



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