В Нижневартовске благоустроят территорию озера Комсомольское

Власти Нижневартовска в ближайшее время заключат контракт с подрядной организацией на создание эскиза и формирование технического задания по благоустройству излюбленной зоны отдыха – озера Комсомольского. Об этом на встрече с депутатом Госдумы Вадимом Шуваловым рассказал исполняющий обязанности главы города Дмитрий Кощенко, сообщили Накануне.RU в мэрии.

"В настоящий момент разрабатывается концепция прилегающей территории к озеру Комсомольское с предварительным сметным расчётом. Эти документы будут представлены инвесторам с целью их дальнейшей реализации. Данная территория действительно является местом притяжения вартовчан, но сейчас не отвечает запросам граждан. Надеемся создать здесь зону отдыха для всех возрастов", – сообщил Дмитрий Кощенко.

Во время встречи Шувалов напомнил, что данное предложение, внесённое на "Карту развития Югры", после состоявшихся летом серий стратегических сессий было одним из десятков инициативных проектов. В них приняли участие активисты-общественники, неравнодушные граждане, которые представляли свои инициативы по улучшению жизни югорчан.

"Всего от жителей округа на "Карту развития Югры" добавлены 534 проекта. Представители Нижневартовска были активны. Внесли 16 проектов, в том числе по благоустройству Комсомольского озера и проезда Заозерный. Все эти предложения легли в основу "народной программы" и отражают истинные запросы граждан", – подчеркнул Вадим Шувалов.

Он также отметил, что необходимо взвешенно подходить к реализации предложенных проектов и использовать всевозможные источники финансирования для их воплощения.