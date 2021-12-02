02 Декабря 2021
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Шахта Листвяжная в Кузбассе (2021) | Фото: Максим Киселев / ТАСС

Авария на "Листвяжной" произошла из-за целого ряда нарушений правил безопасности – Путин

Президент России Владимир Путин проводит совещание с представителями угольной отрасли и руководством Кузбасса, где несколько лет назад произошел взрыв на шахте "Листвяжной".
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Глава государства заявил, что "авария на "Листвяжной" произошла из-за целого ряда нарушений правил безопасности".

"Шахтерский труд связан с повышенной опасностью. Недопустимо эксплуатировать мужество людей, которые спускаются в шахту, - отметил президент. - Это ответственность и надзорных органов, и руководства шахты, и собственников, которые в погоне за прибылью подвергает людей смертельному риску. За это надо спрашивать по закону, жестко".

"Сегодня проведем ревизию тех поручений, которые были даны 11 лет назад, после тяжелейшей аварии на шахте "Распадская". Мне тогда докладывали, что все поручения выполнены. Надо посмотреть – как выполнены, что сделано и как сделано", - добавил Путин.

Теги: владимир путин, шахта, листвяжная, угольная промышленность



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