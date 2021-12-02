Трассу Казань - Екатеринбург хотят проложить через Монголию до Северного Китая

Трассу М-12 Москва - Казань - Екатеринбург собираются продлить до Новосибирска и выйти на границу с Монголией, а позже и на Северный Китай. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьере РФ Марата Хуснуллина. Об этом он заявил в ходе сессии на Втором Евразийском Конгрессе в Москве.

"Мы в рамках стратегии рассматриваем возможность продления этой дороги (трасса М-12) до Новосибирска и дальше с возможностью выхода на границу с Монголией с выходом в Китай. То есть у нас будет практически обеспечен выход на Северный Китай через Монголию и это в планах наших есть", - сказал он.

Напомним, что в июне стоимость трассы от Казани до Екатеринбурга оценивалась в порядка 260 млрд руб. В апреле текущего года Владимир Путин распорядился продлить автомобильную магистраль "Москва - Казань" до Екатеринбурга и завершить это строительство за три года. Он отметил, что подобные инфраструктурные проекты будут софинансироваться из Фонда национального благосостояния. Срок реализации проекта – 2024 г.

Позже появилась новость о том, что стоимость работ по строительству трассы от Казани до Екатеринбурга составит 493 млрд руб. При этом не более 239,9 млрд руб. из них уйдут на бесплатные участки автодороги, которые находятся в ведении Росавтодора,

При этом, в конце июня вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин, курирующий строительную отрасль, сообщил о сложностях со строительством скоростной автотрассы М12