Попова: Коронавирус обретает свою сезонность

Коронавирус, как и предполагалось, обретает свою сезонность, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Он…приходит к нам, как и другие сезонные вирусы ... во второй половине сентября", - сказала она в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

По словам Поповой, в России сейчас наблюдается сезонный подъем, "который мы прогнозировали и наблюдаем с середины сентября".

Ранее о том, что коронавирус, скорее всего, станет сезонным заболеванием, заявляли многие специалисты, в частности, заведующий отделом общей вирусологии научного центра им. М.П. Чумакова РАН Георгий Игнатьев. По его мнению, это потребует ежегодной вакцинации по аналогии с той, которую сейчас проводят от гриппа.