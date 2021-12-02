02 Декабря 2021
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Глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова (2016) | Фото: правительство.янао.рф

Попова: Коронавирус обретает свою сезонность

Коронавирус, как и предполагалось, обретает свою сезонность, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Он…приходит к нам, как и другие сезонные вирусы ... во второй половине сентября", - сказала она в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

По словам Поповой, в России сейчас наблюдается сезонный подъем, "который мы прогнозировали и наблюдаем с середины сентября".

Ранее о том, что коронавирус, скорее всего, станет сезонным заболеванием, заявляли многие специалисты, в частности, заведующий отделом общей вирусологии научного центра им. М.П. Чумакова РАН Георгий Игнатьев. По его мнению, это потребует ежегодной вакцинации по аналогии с той, которую сейчас проводят от гриппа.

Теги: анна попова, коронавирус



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