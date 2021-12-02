Усманов продал долю в VK группе "Согаз"

Ашилер Усманов полностью избавился от доли в капитале VK Group (ранее Mail.ru Group, основной актив – соцсеть "ВКонтакте"). Теперь IT-компанию контролируют акционеры, так или иначе связанные с государственной корпорацией "Газпром".

Сумма сделки не раскрывается. Холдинг USM, принадлежащий Усманову, владел пакетом акций VK через участие в уставном капитале АО "МФ Технологии", контролирующем 57,3% голосующих акций компании. В "МФ Технологии" USM принадлежало через ПАО "Мегафон" 45%. В результате сделки весь этот пакет акций в капитале VK Group был продан группе "Согаз".

"Акционерное участие в VK Group во многом определило развитие и стало важной частью истории нашего холдинга. Наш подход – максимальная свобода действий для молодого и энергичного менеджмента, поэтому еще три года назад я и мои партнеры передали право голосовать нашими акциями VK Group ее руководству. Сегодня мы выходим из капитала компании, оставляя ее на пике показателей как по количеству аудитории, так и по финансовым метрикам, что вселяет уверенность в ее будущем", - говорится в заявлении Усманова.

В конце ноября Сбербанк, со своей стороны, продал свою вторую по размеру долю в VK Газпромбанку. Таким образом, в руках структур, так или иначе связанных с "Газпромом", консолидируется абсолютное большинство голосующих акций VK Group.