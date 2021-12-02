Суд обязал свердловский минздрав выплатить обещанные компенсации медикам

Суд заставил министерство здравоохранения Свердловской области перечислить компенсации трем фельдшерам. Деньги полагались в связи с их переездом в город численностью до 50 тысяч жителей.

Как сообщили Накануне.RU в региональной прокуратуре, в июле 2020 года все трое были приняты на работу в отделение "скорой помощи" Тавдинской центральной районной больницы на постоянные ставки фельдшеров. Сразу после трудоустройства медики обратились с заявлениями о единовременной компенсационной выплате в 500 тысяч рублей. Однако в предоставлении выплат им было отказано.

Как показала проверка, работники соответствовали всем предъявляемым законом требованиям, а никаких оснований для отказа не имелось. Тогда прокурор подал иск в Тавдинский районный суд о возложении на областное министерство здравоохранения обязанности заключить с фельдшерами договоры о предоставлении единовременной компенсационной выплаты.

Суд удовлетворил данные требования, и теперь свердловский минздрав выплатит медикам положенные им деньги.