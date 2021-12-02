02 Декабря 2021
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Экономика В России Москва
магнитогорск (2011) | Фото: Накануне.ru

Главы моногородов опасаются потери статуса – многие в "опасной близости" от областных столиц

ВЭБ.РФ назвал топ-10 моногородов России за 2021 год. Еще в прошлом году этот конкурс проводил Фонд развития многогородов, но его ликвидируют в рамках оптимизации институтов развития, полномочия переходят к уже упомянутому ВЭБ.РФ. Впрочем, скоро может сократиться вдвое и число самих моногородов – правительство сегодня одобрило поправки, подготовленные Минэкономразвития. Они вводят новые критерии отнесения к моногородам, так что очень многие из списка сегодняшних победителей могут вылететь из числа получателей преференций. Об этом говорят многие мэры и губернаторы из числа победителей.
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Топ-10 в этом году выглядит так.

Выбирали по 17 показателям.

Набережные челны (Татарстан)

Магнитогорск (Челябинская область)

Котовск (Тамбовская область)

Губкин (Белгородская область)

Тольятти (Самарская область)

Новоульяновск (Ульяновская область)

Невинномысск (Ставропольский край)

Череповец (Вологодская область)

Павловск (Воронежская область)

Нижнекамск (Татарстан)

На церемонии награждения заместитель министра экономического развития РФ Сергей Галкин похвалил деятельность Фонда развития (непонятно, и чего закрывают, чем недовольно правительство): с 2014 года было создано более 78 тыс. рабочих мест (в 321 городе), привлечено 300 млр д руб. инвестиций.

По словам Галкина, многие города успешно справляются с диверсификацией, но есть и те, где ситуация напряженная. "В таких сложных городах нужна донастройка инструментов поддержки, - отметил замминистра. - Буквально несколько часов назад правительство одобрило законопроект с поправками о правилах включения в список моногородов".

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров стал первым из представителей регионов, кто сказал (правда, очень мягко) о необходимости "учесть особенности" моногородов. Например, крупнейший моногород России Тольятти находится в 100 км от Самары, но в некоторых местах расстояние между городами значительно меньше. А поправки гласят, что из списка моногородов уберут те, которые расположены к областной столице меньше, чем в 50 километрах (якобы, жители могут ездить в региональный центр работать).

Аналогичные опасения высказали мэры городов-победителей конкурса – Невинномысска и Котовска. "Очень жаль, что мы можем вылететь [из числа моногородов], хотелось бы остаться в программе. Будем лоббировать этот вопрос", - заявил мэр Невинномысска. Мэр Котовска вообще предложил расширить программу: "Жалко, что нас сейчас будут делить по расстоянию. Не надо нас делить по расстоянию. Такой классный продукт сделан, такая точка области в каждом регионе". Правда, замминистра Галкин к этому моменту мероприятие уже покинул и предложения не услышал.

Теги: моногород, минэкономразвития, статус



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