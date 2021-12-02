Программа Смольного "дворник-шеринг" оказалась невостребованной у петербуржцев

Возложенные Смольным надежды на программу «дворник-шеринг» не оправдались. Жители Калининского района, где должен был состояться пилотный запуск проекта, не проявили интереса к программе и не заинтересовались «вознаграждением».

26 ноября СМИ сообщили, что Смольный решил провести эксперимент, получивший название «дворник шеринг». Он призван компенсировать нехватку дворников в городе. Чиновники считают, что жители города «с радостью» компенсируют нехватку уборщиков снега за денежное поощрение в размере одной тысячи рублей за полный день работы. В городской администрации хотят восполнить нехватку рабочих рук для противостояния непогоде, которая достаточно явно заявила о себе еще 30 ноября — именно в этот день на Петербург обрушился мощный циклон «Бенедикт».

В экспертном сообществе ранее указывали, что некомпетентность организаторов вместе с отсутствием доверия петербуржцев к правительству, провалившему снегоуборочную кампанию, спровоцируют снижение интереса к программе «дворник-шеринг». Эта версия подтвердилась достаточно быстро.

Так, в эфире программы новостей на телеканале НТВ сообщили, что вся страна испытывает дефицит дворников, но в Петербурге этот вопрос стоит особенно остро. Во время передачи ведущий отметил, что участников «дворник-шеринга» обещали завалить работой. Эти слова уже можно трактовать как признание в острой нехватке персонала для уборки улиц.

За несколько дней обильных снегопадов на проезжей части и дворах Петербурга скопилось колоссальное количество осадков. Многие недовольные очевидцы фиксировали «снегоскопления» на фото и распространяли в соцсетях.

Принявшие участие в программе «дворник шеринг» граждане также прокомментировали ситуацию. Они отметили, что ими движет не только активная позиция, но и возможность заработать обещанную Смольным тысячу рублей за рабочий день. Однако один из дворников в эфире НТВ рассказал, что час работы стоит 150 рублей. Правда, если из этих денег станут вычитать подоходный налог, от всей суммы останется всего 130 рублей. Таким образом, было отмечено, что предложенное Смольным «умеренное» вознаграждение может оказаться еще меньше обещанного.

Отдельного внимания заслуживает ситуация в Калининском районе, где проживают более 520 тыс. жителей. Там принять участие в эксперименте согласились всего 10 человек. Совокупность этих факторов указывает, что возглавляемое Александром Бегловым правительство оказалось неспособно организовать «дворник-шеринг» должным образом и заинтересовать горожан участием в нем.

СМИ также сообщали, что недобросовестная и несвоевременная уборка дорог и тротуаров в Петербурге привлекла внимание прокуратуры.