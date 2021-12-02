В Челябинской области пять человек пострадали в ДТП

На дороге Южноуральск – Магнитогорск столкнулись три автомобиля. В результате ДТП пострадали пять человек, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального УГИБДД.

Авария произошла 2 декабря на 73 км дороги на территории Пластовского района. Водитель Лады Приоры, по предварительной информации, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Рено Логан, а после этого с автомобилем Лада Калина.

В результате ДТП водитель и два пассажира Рено Логан, а также два пассажира автомобиля Лада Приора получили ранения различной степени тяжести. Они госпитализированы в больницу.