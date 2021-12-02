В Тюмени вынесли условный приговор по делу о VIP-охоте на беременную лосиху

Сегодня в Тюменском районном суде вынесено решение по делу о VIP-охоте на лосей, в отношении экс-госинспектора охотнадзора Николая Бабкевича. Его признали виновным и дали три года условно с испытательным сроком два года, сообщили Накануне.RU в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Кроме того, суд на два года лишил его права заниматься деятельностью, связанной с охотой. В законную силу приговор не вступил.

Во время расследования уголовного дела Бабкевич оплатил 640 тысяч рублей в качестве компенсации за причиненный ущерб и ходатайствовал вместе со следствием о прекращении дела.

5 октября 2020 года Тюменский районный суд отказал в прекращении уголовного дела, а ходатайство и материалы уголовного дела возвратил в следственный отдел МО МВД РФ "Тюменский". Защита Бабкевича подала апелляцию в Тюменский областной суд. Апелляционная инстанция оставила постановление Тюменского районного суда без изменения, жалобу защитника - без удовлетворения. 23 июня 2021 года дело вновь поступило в суд.

Напомним, незаконная охота произошла 21 апреля 2020 г. в окрестностях деревни Кулига-2. Группа VIP-охотников состояла из высокопоставленных бывших и действующих чиновников, в их числе якобы были и бывший госинспектор охотнадзора Николай Бабкевич с экс-депутатом гордумы и бывшим замглавы Тюмени Николаем Романовым. Согласно данным Госохотдепартамента, участники охоты ездили по лесу на квадроциклах, были в масках-подшлемниках.

Инспекторы поехали по их следам в лес и примерно в пяти км от Кулиги-2 обнаружили головы, шкуры и потроха двух лосей. Одна лосиха была с эмбрионом, на днях должна была родить. Полиция провела осмотр места незаконного отстрела и обыск у Бабкевича с изъятием оружия, квадроциклов, патронов, одежды, телефона, раций, навигаторов. Мясо было найдено в кофрах квадроциклов. На "квадриках" были следы крови, в одной из шкур нашли пулю. Оружие изъяли при обыске дома у Бабкевича.

В пресс-службе областного Госохотдепартамента Накануне.RU ранее подтвердили факт убийства животных, уточнив, что на месте преступления нашли головы, шкуры, внутренние органы погибших. Среди останков самки лося находился полностью сформировавшийся эмбрион.

Уголовное дело Бабкевича, которому вменяли "Незаконную охоту с использованием своего служебного положения, либо группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо причинившее особо крупный ущерб", поступило в Тюменский районный суд. Двух заседаний хватило, чтобы вынести решение об отказе в прекращении дела и назначении судебного штрафа. Защита Бабкевича обжаловала это решение в областной инстанции. Романова в деле о незаконной охоте нет.

Telegram-канал "Тюменская уМоора", комментируя обстоятельства рассмотрения в судах этого резонансного дела, сообщил, что остальным участникам незаконной охоты "удалось отскочить".