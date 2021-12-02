В Тюменской области 57 фельдшерско-акушерских пунктов получили доступ в Интернет

Завершился последний этап проведения испытаний социально значимых объектов Тюменской области: проведены работы по подключению к сети Интернет 57 фельдшерско-акушерских пунктов, сообщает департамент информатизации Тюменской области.

Всего по результатам исполнения государственного контракта в период 2019-2021 годы, к сети Интернет подключено 1134 социально значимых объекта. Из них 545 фельдшерско-акушерских пунктов, 220 школ и 4 организации среднего профессионального образования, 180 администраций сельских поселений, 14 отделений органов исполнительной власти Тюменской области, 97 культурно-досуговых учреждений, 58 участковых пунктов полиции, 7 пожарных постов и 3 пожарных части объектов МЧС, 6 объектов Росгвардии.

За весь период проведения мероприятий по контракту, начиная с 2019 года, сформировано 743 узла связи в 523 населенных пунктах Тюменской области. Такие узлы позволяют подключать к интернету физических и юридических лиц. Так, оператор связи (исполнитель государственного контракта) получил более 1200 обращений от жителей. Из них более 1000 уже выполнены: сельские жители уже активно пользуются возможностями глобальной сети.

Напомним, что ответственным за реализацию регионального проекта «Информационная инфраструктура» является департамент информатизации Тюменской области.