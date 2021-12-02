Французским банкам запретили вкладываться в "Арктик СПГ-2"

Французским банкам запретили вкладываться в ямальский проект "Арктик СПГ-2", передаёт корреспондент Накануне.RU.

По данным "La Tribune", такое решение принято ради сохранения климата. Оно поддержано главой Франции Эммануэлем Макроном.

Напомним, 1 декабря стало известно, что компания "Арктик СПГ 2", которая занимается реализацией одноимённого проекта по производству сжиженного природного газа в Ямало-Ненецком автономном округе, подписала кредитные соглашения на сумму до €9,5 млрд на 15 лет.

Китайские партнеры, в том числе Банк развития Китая и Экспортно-импортный банк КНР, предоставили кредитные линии компании на сумму до 2,5 млрд евро. Столько же "Арктик СПГ 2" займет в банках стран – участников ОЭСР, включая Японский банк для международного сотрудничества JBIC и других организаций, застрахованных экспортными кредитными агентствами.

Российский синдикат банков, в который входит Сбербанк, Газпромбанк и его дочерний Bank GPB International S.A., госкорпорация ВЭБ.РФ и банк "Открытие", в рамках единой кредитной линии предоставил €4,5 млрд.

Соглашение о предоставлении синдицированного долгового финансирования для реализации проекта "Арктик СПГ 2" было подписано в апреле 2021 г.