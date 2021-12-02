Соболь заменили условное наказание на реальные исправительные работы

Симоновский суд Москвы заменил бывшему юристу "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК, ликвидированный иноагент, признан в РФ экстремистской организацией и запрещен) Любови Соболь назначенные условно исправительные работы на реальные по делу о насильственном нарушении неприкосновенности жилища.

Об этом сообщил "Интерфаксу" адвокат Владимир Воронин.

О замене наказания ранее просила ФСИН.

В августе Соболь приговорили к полутора годам ограничения свободы. Она признана виновной в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил во время проведения несогласованных акций в столице. Оппозиционерка покинула Россию, в октябре ее объявили в розыск.