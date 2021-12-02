Соболь заменили условное наказание на реальные исправительные работы

02 Декабря 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Чубайс оставил "нанодырку от бублика"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия В России
любовь соболь, фбк (2020) | Фото: ТАСС

Соболь заменили условное наказание на реальные исправительные работы

Симоновский суд Москвы заменил бывшему юристу "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК, ликвидированный иноагент, признан в РФ экстремистской организацией и запрещен) Любови Соболь назначенные условно исправительные работы на реальные по делу о насильственном нарушении неприкосновенности жилища.

Об этом сообщил "Интерфаксу" адвокат Владимир Воронин.

О замене наказания ранее просила ФСИН.

В августе Соболь приговорили к полутора годам ограничения свободы. Она признана виновной в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил во время проведения несогласованных акций в столице. Оппозиционерка покинула Россию, в октябре ее объявили в розыск.

Теги: любовь соболь, исправительные работы



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 21.10.2021 02:02 Мск Любовь Соболь объявили в розыск
Ранее 09.08.2021 03:05 Мск СМИ: Соболь покинула Россию после приговора
Ранее 03.08.2021 12:14 Мск Любовь Соболь приговорили к полутора годам ограничения свободы по "санитарному делу"
Ранее 29.07.2021 01:22 Мск Обвинение потребовало для Соболь два года ограничения свободы
Ранее 04.06.2021 21:00 Мск На соратников Навального готовятся новые уголовные дела


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Вы за или против принятия закона о QR-кодах?

Результаты 6560

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети