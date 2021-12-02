"Аэрофлот" отменяет рейсы в города "тюменской матрешки" по южному направлению

Авиакомпания "Аэрофлот" отменила рейсы по 10 маршрутам из Симферополя и Краснодара после новогодних праздников до конца марта, сообщают "Известия".

При этом на маршрутах — в Симферополь из Уфы, Перми, Мурманска, Сургута, Тюмени, а также в Краснодар из Тюмени, Нового Уренгоя и Сургута — "Аэрофлот" в зимнем сезоне был единственным перевозчиком. Теперь прямых перелетов по этим направлениям после новогодних праздников в продаже нет.

Рейсы отменяются по причине высокой убыточности, сообщают в авиакомпании. Загрузка кресел на межрегиональных рейсах упала до 30–40%, на них нет пассажиропотока зимой.