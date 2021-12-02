Свердловские власти разрешили менять стоимость госконтрактов из-за роста цен на стройматериалы

02 Декабря 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Чубайс оставил "нанодырку от бублика"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика Свердловская область
строительство, стройка, рабочие, строитель (2018) | Фото: Накануне.RU

Свердловские власти разрешили менять стоимость госконтрактов из-за роста цен на стройматериалы

Сегодня, 2 декабря, правительство Свердловской области приняло порядок изменения стоимости государственных контрактов из-за существенного роста цен на строительные материалы.
Читайте также:

Как пояснил министр строительства и развития инфраструктуры региона Михаил Волков, в 2021 году в России увеличились цены на все основные строительные ресурсы, и исполнение некоторых госконтрактов стало вызывать трудности у подрядчиков. В этой связи Правительство РФ летом выпустило постановление, которое открыло регионам правовую возможность изменять государственные контракты, которые были заключены до 1 октября текущего года. Раньше такие изменения не допускались.

"При этом изменение существенных условий контракта не должно приводить к увеличению срока его исполнения или цены контракта более чем на 30%", - уточнил Волков.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, также документ предусматривает, что решение об изменении стоимости контракта будет принимать специальная рабочая группа. Предполагается, что это позволит оперативно принимать решение о проведении повторной госэкспертизы проектной документации.

Напомним, ранее региональные отделения "Уральского объединения строителей" и "Лиги проектных организаций" обратились к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву. Главу региона просили о принятии областного акта для перерасчета стоимости контрактов из-за роста стоимости материалов.

Теги: госконтракты, цены, Свердловская область



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 21.09.2021 08:18 Мск Уральские строители просят увеличить цены контрактов из-за роста стоимости материалов


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Вы за или против принятия закона о QR-кодах?

Результаты 6560

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети