Свердловские власти разрешили менять стоимость госконтрактов из-за роста цен на стройматериалы

Сегодня, 2 декабря, правительство Свердловской области приняло порядок изменения стоимости государственных контрактов из-за существенного роста цен на строительные материалы.

Как пояснил министр строительства и развития инфраструктуры региона Михаил Волков, в 2021 году в России увеличились цены на все основные строительные ресурсы, и исполнение некоторых госконтрактов стало вызывать трудности у подрядчиков. В этой связи Правительство РФ летом выпустило постановление, которое открыло регионам правовую возможность изменять государственные контракты, которые были заключены до 1 октября текущего года. Раньше такие изменения не допускались.

"При этом изменение существенных условий контракта не должно приводить к увеличению срока его исполнения или цены контракта более чем на 30%", - уточнил Волков.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, также документ предусматривает, что решение об изменении стоимости контракта будет принимать специальная рабочая группа. Предполагается, что это позволит оперативно принимать решение о проведении повторной госэкспертизы проектной документации.

Напомним, ранее региональные отделения "Уральского объединения строителей" и "Лиги проектных организаций" обратились к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву. Главу региона просили о принятии областного акта для перерасчета стоимости контрактов из-за роста стоимости материалов.