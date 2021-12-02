02 Декабря 2021
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Общество Челябинская область
Скорая помощь (2019) | Фото: Накануне.RU

Водители "скорых" в Челябинске подадут в суд на вице-губернатора

Водители "скорой помощи" в Челябинске намерены подать в суд иск о защите чести и деловой репутации к первому вице-губернатору региона Ирине Гехт.

Водители "скорых" добивались ковидных выплат. "Когда негодование дошло до СМИ, замгубернатора Ирина Гехт заявила, что людей просто используют в политических целях. Водители составили иск. Они требуют от чиновницы опровергнуть слова, порочащие их репутацию, и выплатить 200 тыс. руб. за моральный ущерб", - рассказали в профсоюзе медработников "Действие".

Эти средства пойдут на нужды "Челябмедтранса".

Как писало Накануне.RU, Ирина Гехт сообщила, что с 1 января 2022 года в Челябинской области будет действовать 100% оплата за работу в ночное время для фельдшеров и водителей скорой помощи. На эти цели из регионального бюджета будет направлено дополнительно более 200 млн руб. Такое решение было принято региональными властями после встречи с фельдшерами и водителями станций "Скорой медицинской помощи области". Также все машины "скорой помощи" оборудуют трекерами для оперативного вызова в случае опасности, а для четырех подстанций Челябинска будут приобретены мобильные мойки для машин. Однако водители "скорой помощи" считают, что это лишь малая часть того, что региональные власти должны сделать для улучшения условий работы.

Теги: иск, суд, клевета, Ирина Гехт, водители скорых,



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