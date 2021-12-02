Водители "скорых" в Челябинске подадут в суд на вице-губернатора

Водители "скорой помощи" в Челябинске намерены подать в суд иск о защите чести и деловой репутации к первому вице-губернатору региона Ирине Гехт.

Водители "скорых" добивались ковидных выплат. "Когда негодование дошло до СМИ, замгубернатора Ирина Гехт заявила, что людей просто используют в политических целях. Водители составили иск. Они требуют от чиновницы опровергнуть слова, порочащие их репутацию, и выплатить 200 тыс. руб. за моральный ущерб", - рассказали в профсоюзе медработников "Действие".

Эти средства пойдут на нужды "Челябмедтранса".

Как писало Накануне.RU, Ирина Гехт сообщила, что с 1 января 2022 года в Челябинской области будет действовать 100% оплата за работу в ночное время для фельдшеров и водителей скорой помощи. На эти цели из регионального бюджета будет направлено дополнительно более 200 млн руб. Такое решение было принято региональными властями после встречи с фельдшерами и водителями станций "Скорой медицинской помощи области". Также все машины "скорой помощи" оборудуют трекерами для оперативного вызова в случае опасности, а для четырех подстанций Челябинска будут приобретены мобильные мойки для машин. Однако водители "скорой помощи" считают, что это лишь малая часть того, что региональные власти должны сделать для улучшения условий работы.