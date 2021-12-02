02 Декабря 2021
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Политика В России
Дмитрий Песков (2015) | Фото: Накануне.RU

Песков: Представителей СМИ-иноагентов пригласят на пресс-конференцию Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что на ежегодную пресс-конференцию Владимира Путина будут приглашены СМИ, включенные в реестр иноагентов.

Он отметил, что такой статус "не является запретом на работу", передает "Интерфакс".

По словам представителя Кремля, на мероприятие не удастся позвать всех иноагентов, так как их достаточно много. Но основные СМИ, которые принимают активное участие в освещении президентской тематики, будут приглашены.

Ранее стало известно, что Путин проведет ежегодную "большую пресс-конференцию" 23 декабря. Из-за пандемии число журналистов будет ограничено до 500. На мероприятие не будет свободной аккредитации, Кремль сам отберет представителей СМИ.

Также сообщалось, что пресс-конференция состоится в очном формате в Манеже, а не в Центре международной торговли, как обычно. На мероприятие не будет свободной аккредитации. Все журналисты должны будут перед пресс-конференцией сдать три теста на коронавирус.

Теги: сми-иноагенты, пресс-конференция путина, дмитрий песков



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