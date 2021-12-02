В Югре глава нижневартовского филиала "УКС" попал под вторую "уголовку"

Глава нижневартовского филиала "Управления капстроительства" Александр Макариков попал под вторую "уголовку", сообщили Накануне.RU в управлении СКР по Югре.

В ходе расследования уже возбуждённого уголовного дела выяснилось, что, по версии следствия, в декабре 2020 – июле 2021 г. Макариков, находясь в Москве, получил от жителя Московской области, представляющего интересы компании – поставщика оборудования для строящегося объекта "Центральная больница на 1,1 тыс. коек в Нижневартовске" 1,5 млн руб. за помощь в выигрыше поставщиком конкурса и лояльное отношение к выполнению контракта. В связи с этим Макариков и 37-летний посредник попали под "уголовки".

Напомним, первое дело против Макарикова возбуждено за то, что, по версии следователей, он Макариков в сентябре 2020 – сентябре 2021 г. в Москве и Московской области получил несколькими частями 35 млн руб. Деньги якобы дал представитель исполнителя государственного контракта на поставку оборудования для строящейся больницы на 1,1 тыс. коек в Нижневартовске. Деньги, полагают следователи, получены в качестве взятки за лояльное отношение к выполнению условий контракта, в том числе за полное принятие работ при их несоответствии условиям контракта. Обвиняемый задержан в Ханты-Мансийске и 24 октября арестован. У Макарикова обнаружены и изъяты более 14 млн руб. Арестованы ещё 20 млн руб., лежащие на его счёте в банке.