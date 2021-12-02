02 Декабря 2021
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Политика Челябинская область
Законодательное собрание Челябинской области Заксобрание (2014) | Фото: Накануне.RU

Вакантный мандат депутата южноуральского ЗСО передадут ректору ЧелГУ

Избирательная комиссия Челябинской области на заседании 3 декабря вопрос о передаче вакантного мандата депутата ЗСО ректору ЧелГУ Сергею Таскаеву, сообщили Накануне.RU в пресс-службе комиссии.

Напомним, 16 ноября депутаты приняли отставку Владимира Мякуша с поста председателя ЗСО. Также он досрочно сложил полномочия депутата. После отставки Владимир Мякуш стал советником губернатора Челябинской области.

Мякуш был избран в ЗСО по списку партии "Единая Россия".

Теги: депутат ЗСО, Владимир Мякуш, Сергей Таскаев,



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