Вакантный мандат депутата южноуральского ЗСО передадут ректору ЧелГУ

Избирательная комиссия Челябинской области на заседании 3 декабря вопрос о передаче вакантного мандата депутата ЗСО ректору ЧелГУ Сергею Таскаеву, сообщили Накануне.RU в пресс-службе комиссии.

Напомним, 16 ноября депутаты приняли отставку Владимира Мякуша с поста председателя ЗСО. Также он досрочно сложил полномочия депутата. После отставки Владимир Мякуш стал советником губернатора Челябинской области.

Мякуш был избран в ЗСО по списку партии "Единая Россия".