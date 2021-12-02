Вице-премьер утвердила план по очистке воздуха в Нижнем Тагиле за 7,2 миллиарда

Для снижения выбросов в воздух в Нижнем Тагиле потребуется 7,2 млрд рублей. Именно такая сумма фигурирует в плане федерального проекта "Чистый воздух", который уже утвердила вице-премьер Виктория Абрамченко. Вместе с ними она также утвердила планы по снижению выбросов в атмосферу Медногорска за 1,22 млрд рублей. Своей очереди все еще ожидают Братск, Липецк и Норильск.

Как сообщает телеграм-канале "Зеленый змий", опубликовавший документ, 3,3 млрд в Нижнем Тагиле уйдет на электротранспорт и сети газораспределения, 3,8 млрд — на перевооружение Нижнетагильского меткомбината. В Медногорске 61,3 млн — на экологизацию транспорта, 393 млн — реконструкцию систем "Т Плюс" и 725 млн — на модернизацию цеха серной кислоты Медногорского медно-серного комбината.

Также Абрамченко поручила главам регионов Евгению Куйвашеву и Денису Паслеру, а также профильным министерствам преобразовать оба плана, "исходя из необходимости снижения объема выбросов к 2024 году не менее чем на 20%", исходя из майского Указа президента. К 2024 году Нижний Тагил планирует снизить объем загрязняющих веществ — на 11,2% или 25,5 тонн, Медногорск всего на 12,4%.