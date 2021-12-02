Адвокат заявил о фальсификациях следствия в деле экс-губернатора Пензенской области

Адвокат бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева попросил генпрокурора России Игоря Краснова дать оценку фальсификации доказательств по делу о коррупции, сообщает "Коммерсантъ".

По данным издания, СКР неожиданно изменил фабулу обвинения в резонансном уголовном деле, убрав эпизод с получением взятки в виде автомобиля Mercedes-Benz V 250d.

Вместо этого в материалах появился эпизод с "поездками из Москвы в Санкт-Петербург и обратно с водителем". При этом следователи заменили модель машины на Mercedes-Benz S 350d 4Matic.

Адвокат экс-губернатора считает, что следователи фальсифицировали доказательства по делу его подзащитного.

Отмечается, что на процессе по делу 15 ноября обвинение упоминало эпизод вскользь, а модель машины и вовсе не называло.

Белозерцева задержали 21 марта. Напомним, по данным следствия, в январе-сентябре прошлого года экс-губернатор получил через посредников от предпринимателя Бориса Шпигеля, его супруги и директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова взятку в 31 млн руб. В ответ глава региона должен был отдать группе компаний "Биотэк" предпочтение при заключении государственных контрактов.

Ранее один из адвокатов Белозерцева сообщил, что экс-губернатор признал факт получения от Шпигеля 20 млн рублей, однако подчеркнул, что они предназначались для избирательной кампании.