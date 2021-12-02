02 Декабря 2021
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Спортивный зал Уралвагонзавода в Нижнем Тагиле (2021) | Фото: uralvagonzavod.ru

Три спортивных сооружения УВЗ включены во Всероссийский реестр объектов спорта

Три спортивных сооружения Уралвагонзавода (в составе концерна УВЗ входит в государственную корпорацию Ростех) включены во Всероссийский реестр объектов спорта. Как сообщает пресс-служба УВЗ, это даёт право проводить физкультурные и спортивные мероприятия из календарного плана областного, межрегионального, всероссийского уровней.

Третьим объектом стал стадион Уралвагонзавода. Недавно на нём был уложен новый футбольный газон, теперь востребованность стала круглогодичной. Помимо большого футбольного поля на месте есть два мини-футбольных поля, легкоатлетические дорожки, зал бокса и тренажёрный зал. Спортивная школа олимпийского резерва "Спутник" проводит здесь футбольные тренировки, а футбольный клуб "Уралец" - матчи Первенства России. Кроме этого, на стадионе проходят соревнования Спартакиады трудящихся Уралвагонзавода.

Стадион Уралвагонзавода в Нижнем Тагиле(2021)|Фото: uralvagonzavod.ru

В спортивном зале Уралвагонзавода каждый год проводятся значимые и массовые соревнования: городские, областные и региональные турниры по лёгкой и тяжёлой атлетике, художественной гимнастике.

Спортивный зал Уралвагонзавода в Нижнем Тагиле(2021)|Фото: uralvagonzavod.ru

Дворец ледового спорта имени В.К. Сотникова принимает гостей из разных городов, хоккеистов и фигуристов спортивной школы по хоккею "Спутник". А в этом сезоне на площадке проходят матчи чемпионата страны по хоккею среди мужских студенческих команд.

Дворец ледового спорта имени В.К. Сотникова в Нижнем Тагиле(2021)|Фото: uralvagonzavod.ru

Директор по персоналу Уралвагонзавода Алексей Балыбердин отмечает, что на УВЗ рады дать возможность работникам и жителям вести здоровый и активный образ жизни.

Теги: Уралвагонзавод, спортивные объекты, сооружения, спорт



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