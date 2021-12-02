"Невозможно так жить": екатеринбуржец выходит на пикет против грязи в городе

В Екатеринбурге пройдет акция протеста против грязи в городе.

Как сообщил Накануне.RU житель уральской столицы Дмитрий Калинин, в пятницу утром он проведет одиночный пикет возле главного входа в городскую администрацию. Уралец собирается выйти с плакатом о том, что грязь в городе - это вина властей.

"С 2019 года я отслеживаю причинно-следственную связь, как возникает грязь. И всегда этому причина - посыпка бионордом. Лежит белый снег, посыпали, сразу же проезжая часть в коричневой грязи, а тротуары пока белые на контрасте. Потом все с дорог переносится на тротуары, и везде одна и та же грязища.

Но даже если я ошибаюсь, и это не бионорд (хотя это явно он), то в любом случае невозможно так жить, ходить, как зверь по грязи. Надо лучше убирать город, будто мы налоги не платим, а живем, как крепостные в 16-м веке с грунтовыми дорогами. Замечу, что эта грязь однородна в любой точке города", - рассказал Калинин.

Напомним, ранее глава Екатеринбурга Алексей Орлов, отвечая на вопросы горожан, рассказал, как будут решаться проблемы с гряземесами и плохим освещением в уральской столице.