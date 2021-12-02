02 Декабря 2021
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наручники арест задержание (2018) | Фото:В.Н. Горелых

Приморскому депутату-коммунисту Самсонову предъявили обвинение в растлении ребенка

Депутату-коммунисту приморского заксобрания Артему Самсонову предъявлено обвинение в растлении ребенка, передает РИА Новости со ссылкой на адвоката парламентария Алексея Клецкина.

Уголовное дело возбуждено по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ "Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста".

Следствие считает, что Самсонов при общении с 11-летним ребенком "демонстрировал ему предмет интимного характера и доводил ему информацию о его предназначении".

Ранее Самсонов, который отрицает вину, говорил об оговоре и фальсификации, был заключен под стражу, 3 декабря суд рассмотрит жалобу на эту меру пресечения.

Теги: артем самсонов, растление, обвинение, кпрф



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