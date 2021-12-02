Житель Челябинской области получил срок в тюрьме за ограбление подростка

В Копейске рецидивиста, совершившего грабеж в отношении 14-летнего подростка, приговорили к 5,5 годам лишения свободы, из которых первые три года он проведет в тюрьме, а затем в исправительной колонии особого режима, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

В сентябре текущего дома осужденный днем около дома по переулку Калинина напал на мальчика и ударил его в лицо. Подросток попытался бежать, но мужчина его догнал, толкнул и забрал телефон.

При вынесении приговор суд учел имеющиеся судимости у мужчины. Также по решению суда он должен выплатить штраф в размере 9 тыс. рублей.

Осужденный вину признал и раскаялся в содеянном. Он принес извинения и возместил ущерб.