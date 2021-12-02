02 Декабря 2021
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Коллаж, QR-код в кафе, сертификат о вакцинации (2021) | Фото: Накануне.RU

Тюменские рестораторы собрали больше тысячи подписей против QR-кодов

Тюменские рестораторы собрали 1134 подписи на 65 листах в адрес губернатора Тюменской области Александра Моора и руководителя Роспотребнадзора Галины Шарухо с просьбой отменить QR-коды. Об этом сообщил в своем Instagram предприниматель, владелец сети тюменских кафе Павел Головин, передает корреспондент Накануне.RU.

Ситуацию в отрасли Головин назвал настоящим бедствием.

"Как же все таки надоело быть этой самой пострадавшей отраслью! Кафе и рестораны в ТРЦ больше всего это ощущают в данный момент. Месяц пустых столов для ресторана это ужас! И ведь 1134 человека, это лишь часть тех людей, кто сегодня попал в невыносимую ситуацию… Наших в целом намного больше", - пишет бизнесмен.

В обращении отмечено, что сотрудники предприятий оказались на грани потери рабочих мест и снижения зарплаты, которая напрямую зависит от продаж. Уже сейчас падение выручки составляет от 60% до 80%.

Также в документе рестораторы подчеркивают, что соблюдают все правила безопасности, сотрудники заведений вакцинированы.

"Мы понимаем всю серьезность и опасность ситуации, сложившейся на территории Тюменской области и непосредственно в областном центре в связи с пандемией, мы готовы и обязуемся выполнять все требования по обеспечению безопасности на наших рабочих местах", - говорится в подписных листах.

Теги: общепит, кафе, рестораны, работа общепита, QR-код, подписи



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