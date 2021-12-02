02 Декабря 2021
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Черные волны в Байкале. (2021) | Фото: Telegram-канал Подъем

На Байкале некуда сливать отходы с судов – Росприроднадзор

Строительство очистных сооружений, которые смогут принимать отходы с судов, ходящих по Байкалу, стало крайней необходимостью в условиях увеличившегося в объемах внутреннего туризма. Об этом журналистам сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

"Сотни судов ходят на Байкале, и владельцы их не могут никуда сдавать отходы со своих судов. Мы же понимаем, где они могут оказаться по итогу. А там сейчас увеличен сильно поток туристов. Это же касается и Каспия в Дагестане", - заявила Радионова.  

Теги: байкал, отходы, росприроднадзор, очистные сооружения



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