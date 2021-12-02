02 Декабря 2021
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Происшествия Свердловская область
пожар, Уральский завод лакокрасочных изделий (2019) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге потушили пожар в ангаре с дизельным топливом

В Екатеринбурге произошел пожар на складе с топливом.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сегодня днем поступил сигнал о возгорании на улице 10-я Самородная. На площади в 70 квадратных метров горело дизельное топливо в емкостях, расположенных в металлическом ангаре.

В тушении пожара были задействованы пять единиц техники и 21 человек личного состава. Проливка и разбор сгоревших конструкций были завершены около 13 часов.

Точная причина возгорания сейчас устанавливается специалистами.

Теги: ангар, пожар, МЧС, Екатеринбург



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