Река не будет ждать, пока вы посчитаете нанесенный ей ущерб, – глава Росприроднадзора

Даже беспрецедентная авария в Норильске не привела к пересмотру методик оценки ущерба, нанесенного природе техногенными авариями, "Была дискуссия после [норильской] аварии, но бизнес отстаивает каждую пядь", - сообщила журналистам глава Роспотребнадзора Светлана Радионова.

По ее словам, разные подходы в оценке ущерба приводят к судебным тяжбам, в ходе которых бизнес старается максимально занизить суммы компенсаций. И здесь есть и недоработка самого Росприроднадзора, считает Радионова – когда инспекторы по тем или иным причинам не могут вовремя добраться до места аварии и объективно оценить ее масштабы.

"После двух-четырех дней практически невозможно посчитать ущерб. Труднодоступные места, все перемешалось – нефть, земля. Компании отстаивают каждую пядь, в итоге приходится рассчитывать норматив. А река не будет ждать, пока вы посчитаете, она все унесет. Компании занижают объемы, чтобы сказать что это не авария, а инцидент", - жалуется Радионова.