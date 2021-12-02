Река не будет ждать, пока вы посчитаете нанесенный ей ущерб, – глава Росприроднадзора

02 Декабря 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Чубайс оставил "нанодырку от бублика"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России
разлив нефти, Урьевский Еган (2021) | Фото: prirodnadzor.admhmao.ru

Река не будет ждать, пока вы посчитаете нанесенный ей ущерб, – глава Росприроднадзора

Даже беспрецедентная авария в Норильске не привела к пересмотру методик оценки ущерба, нанесенного природе техногенными авариями, "Была дискуссия после [норильской] аварии, но бизнес отстаивает каждую пядь", - сообщила журналистам глава Роспотребнадзора Светлана Радионова.

По ее словам, разные подходы в оценке ущерба приводят к судебным тяжбам, в ходе которых бизнес старается максимально занизить суммы компенсаций. И здесь есть и недоработка самого Росприроднадзора, считает Радионова – когда инспекторы по тем или иным причинам не могут вовремя добраться до места аварии и объективно оценить ее масштабы.

"После двух-четырех дней практически невозможно посчитать ущерб. Труднодоступные места, все перемешалось – нефть, земля. Компании отстаивают каждую пядь, в итоге приходится рассчитывать норматив. А река не будет ждать, пока вы посчитаете, она все унесет. Компании занижают объемы, чтобы сказать что это не авария, а инцидент", - жалуется Радионова.

Теги: росприроднадзор, ущерб, светлана радионова, разлив топлива



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Вы за или против принятия закона о QR-кодах?

Результаты 6532

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети