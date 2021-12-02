Сотруднику "Центра судебной экспертизы при Минюсте РФ" грозит срок по "ямальскому" эпизоду

Заведующему отделом судебной строительной и пожарно-технической экспертизы филиала по Московской области "Российский федеральный центр судебной экспертизы при Министерстве юстиции РФ" грозит срок за получение взятки, об этом сообщили Накануне.RU в прокуратуре Ямала.

Преступление выявлено в ходе расследования уголовного дела о хищении сотрудниками администрации Надымского района бюджетных денег, выделенных на реализацию национального проекта "Жильё и городская среда" через оплату работ, которые никто не делал. Вскоре после возбуждения уголовного дела о хищении соучастник преступления – номинальный директор коммерческой организации подал в Арбитражный суд округа иск о взыскании с муниципального заказчика долга по контракту.

По данным следствия, ради удовлетворения судом иска директор летом-весной 2020 г. предложила сотруднику центра, проводившему строительно-техническую экспертизу, за деньги пролоббировать составление заключения в пользу юрлица. Работник согласился. В июне 2020 – феврале 2021 гг. обвиняемый, находясь в Истре Московской области, получил 1,7 млн руб. и $11 тыс.

В итоге фальшивое экспертное заключение, отвечающее интересам ООО "Экспертгрупп", так и не было написано из-за заведённых уголовных дел о получении (даче) взяток. Работник центра полностью признал вину. Арестованы 1,9 млн руб. и $2,7 тыс., а также оформленный на супругу фигуранта дела автомобиль "Infiniti Q II".

Уголовное дело направлено в Истринский городской суд. Из-за того, что давший взятку злоумышленник и два посредника, передававшие деньги, активно сотрудничали со следствием, расследование их уголовных дел прекращено.