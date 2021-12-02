02 Декабря 2021
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Происшествия Сибирский ФО В России
(2003) | Фото

Тела двоих погибших горняков подняли из шахты "Листвяжная"

Спасатели после проведения разведки подняли на поверхность тела еще двух погибших при ЧП на шахте "Листвяжная".

"По предварительным данным (номера головных светильников) — Кигигечев Ю.С. и Ерлин А.В", - говорится в телеграм-канале губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева.

Ранее сегодня сообщалось, что в шахте "Листвяжной" стабилизирована газовая обстановка.

Трагедия произошла 25 ноября. Пострадало 99 человек, 51 погиб. Ранее из шахты подняли на поверхность 11 тел. Сообщалось, что еще 20 тел погибших обнаружены, но достать их пока не удалось, так как существует высокая опасность взрыва. Тела еще 20 горняков пока не найдены.

Теги: шахта Листвяжная, пожар, горняки



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