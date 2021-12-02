Необходимый россиянам для счастья размер дохода вырос до максимума с 2017 года

Россиянам в среднем необходимо зарабатывать 178 тысяч рублей в месяц, чтобы быть счастливыми, свидетельствуют данные опроса сервиса по поиску работы Superjob.

При этом в мае этого года запросы были чуть скромнее - 173 тысячи рублей. Дороже счастье оценивали лишь в 2017 году - 184 тысячи рублей в месяц.

Самые высокие запросы - у жителей Москвы, им необходимо 228 тысячи рублей в месяц, чтобы чувствовать себя счастливыми. На втором месте — Владивосток (204 тысячи рублей), на третьем — Ростов-на-Дону (198 тысяч рублей).

В топ-5 также входят Санкт-Петербург и Екатеринбург — 192 тысячи и 186 тысяч рублей соответственно.

Ранее сообщалось, что большинству россиян для финансовой независимости необходим ежемесячный доход в среднем в 74,9 тысяч рублей. Треть опрошенных заявили, что для достижения финансовой независимости важны накопления.