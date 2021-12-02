02 Декабря 2021
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Разлив, Лемпино, Нефтеюганский район (2021) | Фото: instagram.com/ugra_today

Росприроднадзор назвал самый распространенный объем разлива нефти

Росприронадзор редко фиксирует разливы топлива или нефти в объеме более 25-30 тонн. Чаще всего это 3-4 тонны, рассказала журналистам глава ведомства Светлана Радионова.

По ее словам, крупнейший разлив в этом году был на предприятии ЛУКОЙЛа в Коми. Радионова отметила, что компания полностью возместила ущерб. "Было достаточно большое количество небольших разливов рядом с добычей и производством – это ХМАО, ЯНАО – традиционные места производства. Это говорит о том, что магистральный нефтетранспорт у нас надежный, а вот промысловый – нет", - поясняет глава Росприроднадзора.

Теги: росприроднадзор, нефть, разлив, светлана радионова



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