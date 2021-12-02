Значительную часть бюджета Екатеринбурга потратят на объекты Универсиады

Сегодня, 2 декабря, постоянная комиссия по бюджету и экономической политике Екатеринбургской городской думы рассмотрела главный финансовый документ уральской столицы.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, в части общего объема доходов на 2022 год проектом предусмотрено 56 млрд 408 млн рублей, в 2023 году - 58 млрд 887 млн рублей, в 2024 году - 53 млрд 888 млн рублей. Доходная часть бюджета на 2022 год будет сформирована из налоговых и неналоговых источников - 26 млрд 817 млн рублей, а также безвозмездных поступлений - 29 млрд 590 млн рублей.

Расходная часть составит 58 млрд рублей. Основные бюджетные затраты будут направлены на социальную сферу - более 63% всех запланированных средств.

Планируется, что в главные статьи расходов войдут образование, социальная политика, культура, спорт и отрасли национальной экономики. Как уточнили в мэрии, значительная часть средств пойдет на строительство объектов в рамках подготовки к XXXII Всемирной летней Универсиаде, а также финансирование мероприятий к празднованию 300-летия со дня основания Екатеринбурга.

Кроме организации спортивной инфраструктуры в бюджете есть расходы на строительство важных объектов улично-дорожной сети. Одним из них станет транспортная развязка на пересечении скоростного кольца в переулке Базовом с улицей Комсомольской и Сибирским трактом.

После изучения главного финансового документа члены постоянной комиссии включили рассмотрение проекта бюджета в первом чтении в повестку очередного заседания Екатеринбургской городской думы. Оно состоится уже 7 декабря.