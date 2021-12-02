В Озерске из-за роста заболеваемости ОРВИ отменили занятия в детских кружках и секциях

В Озерске приостановлен учебный процесс в организациях дополнительного образования детей. Кружки и секции не будут работать с 2 по 6 декабря, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации ЗАТО.

Такое решение принято из-за роста заболеваемости ОРВИ. На карантин уйдут организации дополнительного образования, подведомственные управлению образования и управлению культуры администрации городского округа.

Кроме того, в городе отменили все культурно-массовые и спортивные мероприятия, спектакли, фестивали и иные мероприятия с участием детей.