02 Декабря 2021
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Экономика В России
мусоровоз, мусор, помойка (2018) | Фото: Накануне.RU

Россияне не превзойдут себя: в 2021 году в стране ожидается столько же отходов, сколько в прошлом

Точный объем сформированных в России в 2021 год твердых коммунальных отходов (ТКО) пока еще не сделан, но можно ожидать, что он будет примерно таким же, как и в прошлом году, считает глава Росприроднадзора Светлана Радионова. А в прошлом году этот объем составил 48,5 млн тонн, из них 31 млн тонн – это отходы непосредственно жилищные.

Радионова рассказала журналистам, что значительных улучшений в сфере строительства объектов по хранению и утилизации ТКО в этом году не произошло, но было согласовано много проектной документации, так что в 2022 году ведомство ждет "расцвета строительства".

"Ну и штрафуем, штрафуем", - отметила глава Росприроднадзора, добавив, что значительного повышения штрафов для тех, кто незаконно вывозит и утилизирует мусор, добиться пока не удалось.

Радионова сообщила, что хотя сортировка мусора сейчас на превышает 4%, "менталитет у людей меняется, особенно это заметно по большим городам".

"Самое главное – не демотивировать людей. Байка о том, что мусоровоз все складывает в одну кучу [из баков с раздельным мусором], людей жесточайше демотивирует. Это не везде так. Надо о положительном опыте говорить", - добавила Радионова.

Теги: тко, отходы, мусор, россияне



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