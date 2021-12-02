Число зараженных пошло на спад. На Среднем Урале впервые за месяц зарегистрировано меньше 700 случаев заболевания

Суточное количество зараженных свердловчан впервые более чем за месяц не превысило порога в 700 человек. Так сегодня, по информации местного оперштаба, было зарегистрировано 698 заболевших. Напомним, что последний раз число меньше 700 фиксировалось 29 октября - 692 случая.

Таким образом общее число зараженных жителей региона на весь период достигло 180 тыс. 671. При этом официальное число выписанных составляет 157 тыс. 789 человек, включая 476, выздоровевших накануне.

"Позитивную динамику фиксируют в медицинских учреждениях региона, где получают лечение пациенты с COVID. Количество пациентов, состояние которых оценивается как тяжелое, по сравнению с показателями месячной давности, сократилось на 23,3% до 720 человек. Количество пациентов в реанимационно-анестезиологических отделениях сократилось на 25% до 457 человек, на аппаратах ИВЛ — на 26,5% до 369 человек", - сообщили в оперштабе.

Там также напомнили, что для формирования коллективного иммунитета необходимо сохранять высокие темпы вакцинации. На 26 ноября, этот показатель в регионе составляет 46,4%, однако целью на сегодня является доведение коллективного иммунитета до 80%. При этом замгубернатора Павел Креков ранее заявлял о минимум 60%.

На сегодняшний день первым компонентом привито более 1,9 миллиона человек, более 1,6 миллиона завершили вакцинацию.

Состояние 720 госпитализированных все еще оценивается как тяжелое: 457 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 369 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в больницы региона, составляет 5 тыс. 360. К несчастью, болезнь снова унесла несколько десятков жизней. Включая 31 новый случай, в регионе зарегистрировано 8 тыс. 493 случая смерти среди пациентов с подтвержденным коронавирусом.