В Тюмени во время гололеда пострадали больше двух сотен человек

В Тюмени, в травматологическое отделение ОКБ №2 из-за гололеда обратились 220 человек. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе областного депздрава.

У пострадавших зафиксированы ушибы, вывихи, растяжения, несложные переломы конечностей. Большинство падений произошло по пути на работу - на тротуаре у дома, во время подъема или спуска на крыльцо, при выходе из автомобиля. Наибольший поток пациентов был утром, после обеда их число снизилось.

Улицы города покрылись льдом после резкого потепления. В областной столице 30 ноября прошел дождь, а ночью ударили заморозки.