Картина Метелева и шахматы из золота. Благотворители предоставили новые лоты на Екатерининскую Ассамблею-2021

Организаторы благотворительного вечера Екатерининской Ассамблеи-2021 продолжают получать новые лоты от благотворителей. Среди последних оказались шахматы, билеты в театр и картина заслуженного художника России.

Как сообщили Накануне.RU сами организаторы, картину Германа Метелева "Геодезист" предоставила президент арт-клуба "Татьянин день" Татьяна Егерева. Метелев, живописец, монументалист и заслуженный художник России, также был одним из самых ярких персонажей свердловского художественного мира. Художник любил труд, ремесло как естественную потребность человека, отчего его картины 60-70-х годов отличаются "рабочей темой", в том числе и "Геодезист". Работы художника находятся в российских музеях, а также в частных коллекциях России, Швейцарии и Чехословакии.

Помимо этого, в качестве лота на вечере также будет присутствовать сертификат на мировую премьеру спектакля Театра Наций "Мастер и Маргарита" Робера Лепажа, который любезно передал актер, режиссер, художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов. Посетить премьеру с участием Евгения Миронова, Чулпан Хаматовой, Виктора Вержбицкого, Андрея Смолякова смогут два человека. Лот включает фирменный буклет с автографами участников спектакля и экскурсию по Театру Наций.

Еще один лот предоставил президент Научно-производственного холдинга ВМП, член Президиума СОСПП Михаил Вахрушев. Классические шахматы из золота и серебра выполнены по трудоемкой технологии филиграни. Полный цикл их изготовления занимает восемь месяцев. Фигуры, выполненные из серебра с применением позолоты и родирования имеют классическую форму, а сама шахматная доска изготовлена из красного дерева.

Напомним, что благотворительный вечер состоится уже 10 декабря. Стоимость билета в этом году составит 50 тыс. рублей. Средства, собранные от продажи билетов, также как и собранные с продажи лотов, будут направлены на реализацию благотворительных проектов. Прошлый аукцион Екатерининской Ассамблеи-2020 собрал порядка 65 млн руб., что значительно больше суммы, необходимой на реализацию проекта победителя.

Среди лотов также будут футболка с автографами всех членов сборной команды России по футболу на Евро-2020 и интерьерная скульптура знаменитого русского промышленника, основателя династии Демидовых – Никиты Демидова, изготовленная из полудрагоценных камней, часть инсталляции с фестиваля "ЧО" – композицию "Пятый элемент" за авторством екатеринбургского художника Ромы Бантика, антикварная книга Александра Черкасова "Записки охотника Восточной Сибири", а также уникальные бронзовые скульптуры авторства Эрнста Неизвестного "Равновесие" и "Человек, рвущийся сквозь стену" и ложа в Большой театр на балет "Щелкунчик" на 4 персоны.