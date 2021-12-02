02 Декабря 2021
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Происшествия Свердловская область
окно (2018) | Фото:Накануне.RU

Екатеринбуржца, выбросившего знакомого с 9-го этажа, надолго отправили в колонию

Житель Екатеринбурга получил серьезный тюремный срок за убийство знакомого, которого он выбросил из окна.
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Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, все случилось в ночь на 21 марта прошлого года: 28-летний ранее судимый уралец выпивал в квартире на девятом этаже дома по улице Бебеля. Там он вступил в конфликт со своим знакомым, после чего избил его и вытолкнул в открытое окно. В результате падения пострадавший получил сочетанную травму и через несколько дней умер в больнице.

Как рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, прибывшие на место происшествия сотрудники отдела полиции №11 УМВД по Екатеринбургу застали на месте группу граждан, находившихся в состоянии опьянения.

"Виновник случившегося поначалу решил отвести от себя подозрение, сказав сыщикам уголовного розыска, что его приятель "сам вышел из окна". Для детального разбирательства всех доставили в отдел полиции. В дальнейшем нашими коллегами из регионального СКР было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, по которому ныне уже осужденный стал обвиняемым. Он был помещен в СИЗО, где через несколько дней узнал, что пострадавший от его действий молодой человек скончался. Тогда злоумышленник признался, что это именно он поспособствовал падению своего знакомого из окна и написал явку с повинной, которая была приобщена к материалам уголовного дела", - отметил полковник Горелых.

С учетом предыдущей судимости убийца получил 12 лет лишения свободы. Все эти годы он проведет в колонии строгого режима.

Теги: колония, окно, Екатеринбург



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