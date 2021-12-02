02 Декабря 2021
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Политика Челябинская область
Юрий Борисов, Ханты-Мансийск (2021) | Фото: uralfo.gov.ru

Челябинскую область посетит курирующий УрФО вице-премьер РФ

Челябинскую область с рабочим визитом посетит заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного правительства.

Юрий Борисов приедет в регион 3 декабря. В рамках визита он посетит автомобильный завод "Урал". Также запланировано отраслевое совещание по вопросам социально-экономического развития.

Напомним, в июле глава российского правительства Михаил Мишустин назначил каждому федеральному округу курирующего вице-премьера. Вице-премьеры будут отвечать за социально-экономическое развитие регионов. Уральский федеральный округ курирует Юрий Борисов.

Теги: Юрий Борисов, автозавод Урал, вице-премьер,



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