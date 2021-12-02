02 Декабря 2021
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коронавирус, заболеваемость, ковид, вакцинация, связь (2021) | Фото: Накануне.RU

Челябинский математик обнаружил статистическую связь заболеваемости ковидом с вакцинацией

Доцент кафедры "Математическое и компьютерное моделирование" института естественных и точных наук ЮУрГУ, кандидат технических наук Александр Глушков выполнил статистические исследования, показавшие наличие корреляции между ростом заболеваемости ковидом и ростом вакцинации с июля.
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Глушков не вводил себе вакцину, так как его, как ученого, не убеждают заверения в ее эффективности. И он был переведен руководством вуза на дистант.

Он провел анализ, который выявил связь между ростом вакцинации и ростом заболеваемости. Эти результаты получены как для регионов УрФО, так и других. Причем корреляция очень высокая.

Некоторым недостатком исследования является то, что анализировалось накопленное число случаев, которое растет всегда. С другой стороны, вся имеющаяся статистика ничего другого и не сообщает, и для вычисления данных за какой-то промежуток времени нужно потратить много усилий. В этих условиях Накануне.RU специально периодически сохраняет данные по всем регионам, чтобы можно было вычислить изменения показателей. Но и это способ показывает, что вакцинация ничего не уменьшает, так как разницы между самыми привитыми и самыми непривитыми регионами нет.

Теги: вакцинация, заболеваемость, ковид, корреляция, статистика



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