02 Декабря 2021
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Происшествия В России
ФСБ (2020) | Фото: Накануне.RU

ФСБ задержала агентов СБУ, собиравших данные о российских стратегических объектах

ФСБ России сообщила о задержании двоих человек, работавших на Службу безопасности Украины (СБУ).

По данным ведомства, Зиновий Коваль и его сын Игорь Коваль собирали материал о стратегически важных российских предприятиях.

На допросе задержанные признались, что их завербовал полковник Василий Ковалик, действующий сотрудник управления СБУ в Тернопольской области. За работу им пообещали десять тысяч долларов.

Кроме того, по данным ФСБ, задержан агент Главного управления разведки министерства обороны (ГУР МО) Украины. Он прибыл в Россию для совершения теракта. Житель Киевской области планировал подорвать два самодельных взрывных устройства общей массой 1,5 кг в тротиловом эквиваленте.

Ранее сообщалось, что арестованным по подозрению в шпионаже в пользу СБУ жителем Ялты оказался депутат Ялтинского городского совета второго созыва Юрий Ломенко. Он также был мэром курортного поселка Симеиз. Возбуждено уголовное дело. Ломенко отправлен под арест.

Теги: фсб, агенты сбу, диверсанты



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