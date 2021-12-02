В шахте "Листвяжной" стабилизирована газовая обстановка – МЧС

Спасатели и горные инженеры продолжают ликвидацию последствий взрыва на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области.

По данным регионального правительства, аварийные работы идут на шахте круглосуточно.

"Одно отделение ВГСЧ занимается откачкой воды. Работает семь буровых установок. Две уже остановлены на контрольных точках — 20 метров до штрека. На утро запланирован проход оставшихся 20 метров. Необходимые газы (азот, углекислый газ, хладон) готовы для подачи с большим запасом", - сообщили в правительстве Кузбасса.

"Газовая обстановка стабилизирована. Продолжается бурение трех скважин с целью подачи в шахту стабилизирующих веществ. Скважины пройдены на 90%. Ведутся подготовительные работы по бурению трех дополнительных скважин", - уточнили в МЧС.

Напомним, в результате взрыва и последовавшего пожара погибли 46 шахтеров и пятеро горноспасателей. Из-за опасности нового взрыва пока невозможно найти и поднять на поверхность тела всех погибших.