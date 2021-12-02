02 Декабря 2021
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ПМЭФ, Петербургский международный экономический форум, Уралхим, Уралкалий (2017) | Фото: Накануне.RU

"Уралхим" и "Уралкалий" готовы зафиксировать цены на удобрения до конца 2022-го

"Уралхим" и "Уралкалий" готовы зафиксировать цены на удобрения до конца 2022 г., сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление основного владельца "Уралхима" Дмитрия Мазепина.

"Правительство вместе с производителями удобрений провели несколько важных совещаний, было принято решение о заморозке цен. Производители удобрений подписали и взяли на себя обязательство обеспечить сельхозпроизводителей необходимым количеством удобрений по ценам, значительно ниже высоких цен, которые сегодня сложились на внешних рынках", - сказал Мазепин журналистам.

По его словам, "сегодня они зафиксированы до конца мая".

"Но правительство сделало нам намек, что они бы хотели, чтобы цены были зафиксированы до конца года. Мы понимаем этот намек, но вернемся в конце мая. Мы как компании - я за свои компании отвечаю - мы готовы зафиксировать цены до конца 2022 года", - добавил предприниматель.

Он утвердительно ответил на вопрос, будут ли цены зафиксированы на уровне лета 2021 г.

Теги: Уралхим, Уралкалий, Дмитрйи Мазепин



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