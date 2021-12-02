В Екатеринбурге разыскивают мужчину, оплатившего продукты фальшивой купюрой в 5000 рублей

Сотрудники полиции Екатеринбурга разыскивают неизвестного, расплатившегося в алкомаркете за товар фальшивой 5-тысячной купюрой. Об этом Накануне.RU сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.

Момент "покупки" был зафиксирован камерой видеонаблюдения в конце сентября. Сбыт произошел в магазине на ул. Искровцев на территории Кировского района города. На видео можно заметить, что женщина-кассир просмотрела купюру на просвет, однако не смогла выявить подделку и отпустила покупателя с небольшим количеством товара. Уже позже кассир все же заподозрила неладное, так как ее смутило ветхое состояние и сомнительное качество банкноты.

"Прибывшие по сообщению сотрудники полиции изъяли подозрительную купюру и направили на исследование, которое подтвердило, что данный банковский билет поддельный. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 186 Уголовного кодекса Российской Федерации "Сбыт поддельных денег", - сообщили в УМВД.

В настоящее время оперативники разыскивают гражданина, зафиксированного на видеозаписи. Любого, кто располагает информацией о его местонахождении, просьба сообщать в полицию по телефонам: +7(912)213-29-45 (ОЭБиПК), (343)294-14-94 (Дежурная часть) или 102 (02). Конфиденциальность гарантируется.